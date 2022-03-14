Германия признала свои ошибки в отношении Украины и ее членства в НАТО

Фото: pixabay.com

Европа и НАТО допустили ошибку в отношении Украины, не дав ей стать членом Альянса.

Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Frankfurter Allgemeine.

"Было ошибкой держать открытые двери для Украины, но говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. С одной стороны, Украину поощряли работать в направлении демократии и свободы, глядя на Запад, а с другой – не позволяли присоединиться. Мы обещали защиту от РФ, но не хотели видеть Украину партнером НАТО. Мы осудили аннексию Крыма, но построили "Северный поток-2". Хотели, чтобы Украина защищала себя – и, таким образом, безопасность Европы – но не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что были непоследовательны", - заявил Хабек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция ввела новый пакет санкций против РФ

Говоря о том, можно ли было предотвратить войну в Украине, Хабек отметил:

"Если сейчас оглядываться, то есть много моментов, которые теоретически можно было бы сделать иначе. Каждый привел бы к другому сценарию. Германия сейчас делает то, что может, но по уважительным причинам воздерживается от того, чтобы стать участником войны. Выполнив просьбу Украины закрыть небо, у нас был бы другой сценарий, тогда НАТО и Россия были бы в состоянии войны".

На Западе впервые заговорили о ликвидации президента России. НАТО должно рассмотреть все варианты отстранения от власти в РФ Владимира Путина, включая его убийство.