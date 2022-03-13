Франция ввела новый пакет санкций против РФ

Франция вводит новый пакет санкций против Российской Федерации.
Ограничения начнут работать уже на этой неделе, заявил 13 марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
"Санкции Евросоюза начинают все сильнее давить на Россию", - сказал он.
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Четвертый пакет французских санкций будет охватывать ограничения на:
- импорт сталелитейной продукции из России;
- экспорт предметов роскоши;
- инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в РФ.
Страна также расширит санкционный список российских олигархов, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.
Франция верит, что Украина победит в войне с Россией. Ранее Ле Дриан также выразил уверенность, что санкции Запада в долгосрочной перспективе будут удерживать Россию от дальнейшей агрессии.
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