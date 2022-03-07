Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны

Франция верит, что Украина победит в войне с Россией.
Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дориан заявил в эфире телеканала France 5, передает DW.
"Считаю, что победа за Украиной. Ее сопротивление в течение десяти дней в масштабах, что эксперты и не могли себе представить, поражает больше всего", - сказал он.
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Ле Дориан также выразил уверенность, что санкции Запада в долгосрочной перспективе будут удерживать Россию от дальнейшей агрессии.
"Цена войны станет невыносимой, и президент РФ Владимир Путин в какой-то момент встанет перед выбором: получить существенные последствия для функционирования России, или начать переговоры", - добавил французский министр.
24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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