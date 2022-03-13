На Западе впервые заговорили о ликвидации Путина

Путин - военный преступник и террорист. Фото: Getty Images

НАТО должно рассмотреть все варианты отстранения от власти в РФ Владимира Путина, включая его убийство.

Об этом сказал полковник Ричард Кэмп, командовавший британскими войсками в Афганистане, сообщили The Mirror.

Путину нужно, по меньшей мере, предъявить обвинения в военных преступлениях, сказал полковник.

"Лучше всего было бы, если бы Путина свергли, арестовали и судили либо в России, либо в Международном уголовном суде", - сказал Кемп.

"Если бы дело дошло до убийства, это могло бы быть неприятным для многих. Но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизнь тысяч людей, которых он уже убил в Украине и других местах, и может убить в будущем.

Он "верховный главнокомандующий" российских войск, приказавший начать незаконную агрессивную войну и является законной мишенью", - заявил полковник.

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Британское правительство планировало убийство Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны. И будь он устранен, а не умиротворен в конце 1930-х годов, не произошло бы конфликта, в результате которого погибли 70 млн человек, сказал Кемп.

"Усама бен Ладен, глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и командующий Республиканской гвардией Ирана Касем Сулеймани – все они представляли прямую угрозу Западу.

Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится у власти.

Нашим приоритетом должна быть помощь в его устранении. Если на путинских олигархов будет достаточно давление, это может привести к дворцовому перевороту", - заявил полковник.

С 24 февраля по 10 марта из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины пострадали минимум 1546 гражданских. Из них 565 человек погибли, по информации ООН. Погибли 85 детей и около 100 раненых