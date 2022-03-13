Сколько украинских детей погибло из-за обстрелов российских оккупантов

С начала вторжения России на территорию Украины погибли 85 детей и около 100 раненых. Фото: ТСН

С начала вторжения России на территорию Украины погибли 85 детей и около 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Российские захватчики продолжают обстреливать мирное население. При попытке эвакуации 11 марта оккупанты расстреляли гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" 16-летний Дмитрий, сообщает Офис Генерального прокурора.

Вечером 11 марта возле села Гусаровка Изюмского района Харьковской области на блокпосту агрессоры расстреляли легковой автомобиль. В результате обстрелов погибла женщина и ребенок.

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Вчера, 12 марта, в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области оккупанты обстреляли частный автомобиль, в результате чего погибла семья с 3-летним ребенком.

Захватчики обстреляли и бомбили 369 учебных заведений, из которых 57 - разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области (119 учебных заведений), Николаевской (30), Сумской (28), Киевской (28), Херсонской (21), в столице (17).

"Ежедневно терпят разрушения и повреждения около 22 учебных заведений. Только 12 марта повреждены 11 учебных заведений в Николаевской области. Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных заведений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов", - говорится в сообщении.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.