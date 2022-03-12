Более 1540 жертв: в ООН назвали страшную статистику войны

Из-за нападения России на Украину пострадали 1546 гражданских. Фото:ГСЧС

С 24 февраля по 10 марта из-за нападения России на Украину пострадали 1546 гражданских. Из них 565 человек не выжили.

Это официальные данные, однако реальные цифры намного выше, сообщают в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Раненых и погибших больше, особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Волновахи, Мариуполя, Изюма, где, имели место сотни случаев гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в статистику", – отмечают в ООН.

По подтвержденным данным, погибли 106 мужчин, 73 женщин, 9 мальчиков и 6 девочек, тогда как пол 26 детей и 344 взрослых пока не удалось установить. Среди 982 раненых 14 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка, пол которых пока не узнали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия применила кассетный боеприпас в Угледаре и Харькове - ООН

Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

У Соединенных Штатов и их союзников есть разведывательные данные, что Россия, возможно, готовится применить химическое оружие против Украины. Москва стремится активизировать свое неуверенное военное наступление через все более жестокие нападения на несколько украинских городов.