Разведка указывает на повышенный риск химической атаки РФ - The Washington Post

Россия может использовать химическое оружие против Украины. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

У Соединенных Штатов и их союзников есть разведывательные данные, что Россия, возможно, готовится применить химическое оружие против Украины.

Москва стремится активизировать свое неуверенное военное наступление через все более жестокие нападения на несколько украинских городов. Об этом заявили официальные лица США и Европы в пятницу, 11 марта, сообщает The Washington Post.

Представители службы безопасности и дипломаты заявили, что разведданные указывали на возможную подготовку России к развертыванию химических боеприпасов. Но предупреждали, что Кремль может попытаться провести атаку под чужим флагом, пытаясь возложить вину на украинцев или, возможно, на западные правительства Официальные лица говорили на условиях анонимности из-за деликатности характера вопроса", - отмечено в материале.

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Поскольку официальные лица США и Европы отказались описать характер разведывательных данных, невозможно было определить, насколько они могут быть значительным.

"Это больше, чем неотложная проблема. Очевидно, что угроза выросла", - сказал один из европейских чиновников о перспективах химической атаки со стороны России.

Высокопоставленный представитель НАТО добавил, что Россия "готовит почву для химической атаки или атаки с применением биологического оружия".

Любое применение ядовитых газов в Украине нарушит международный договор о запрещении такого оружия. И станет опасным поворотом в двухнедельном военном наступлении России на Украину. Россия, имевшая огромные запасы химического и биологического оружия во время холодной войны, за последние три года применила запрещенные нервно-паралитические вещества как минимум в двух покушениях на политических противников президента Владимира Путина. В том числе как минимум один раз за пределами ее границ, по данным западной разведки.

Официальные лица США уже несколько дней публично предупреждают, что Россия может совершить операцию под чужим флагом и применить в Украине химическое оружие. Обвинения вытекли, когда Россия повторила заявления о том, что Соединенные Штаты и Украина руководят секретными лабораториями по биологическому оружию в Восточной Европе — утверждение, которое администрация Байдена отвергла как "полную чушь" и "откровенную ложь".