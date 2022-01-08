Германия прекращает экспорт оружия в Казахстан.
Причиной такого решения стали нынешние беспорядки, а также приказ президента страны Токаева открывать огонь по "бандитам и террористам". Об этом сообщило агентство dpа.
Федеральное правительство Германии прекращает экспорт вооружений в бывшую советскую республику. Немецкие компании также не смогут осуществлять поставки каких-либо материалов двойного назначения авторитарному режиму.
Экспорт вооружений из ФРГ в Казахстан был небольшой: в прошлом году было согласовано 25 разрешений общей стоимостью около 2,2 млн евро.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Как отмечается, в Берлине осудили действия правительства Казахстана.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что силовики будут уничтожать всех, кто откажется сложить оружие. По его словам, мирное разрешение конфликта невозможно.
Комментарии