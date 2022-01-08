Из-за протестов Германия прекращает экспорт оружия в Казахстан. Фото: BBC

Германия прекращает экспорт оружия в Казахстан.

Причиной такого решения стали нынешние беспорядки, а также приказ президента страны Токаева открывать огонь по "бандитам и террористам". Об этом сообщило агентство dpа.

Федеральное правительство Германии прекращает экспорт вооружений в бывшую советскую республику. Немецкие компании также не смогут осуществлять поставки каких-либо материалов двойного назначения авторитарному режиму.

Экспорт вооружений из ФРГ в Казахстан был небольшой: в прошлом году было согласовано 25 разрешений общей стоимостью около 2,2 млн евро.

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Как отмечается, в Берлине осудили действия правительства Казахстана.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что силовики будут уничтожать всех, кто откажется сложить оружие. По его словам, мирное разрешение конфликта невозможно.