Германия планирует прекратить стратегическое партнерство с РФ

Вольфганг Ишингер заявил о конце идеи стратегического партнерства с Россией. Фото: flickr.com.

Председатель Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер заявил о конце идеи стратегического партнерства Германии с Россией. Такое мнение он высказал в результате отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, в РФ жертву высмеивают. По одной этой причине это невероятно неудобный процесс для Кремля, сообщает издание Der Spiegel.

"Авторитет России уже был взорван нападением на Сергея Скрипача в Великобритании, убийством чеченского эмигранта в берлинском Тиргартене и хакерской атакой на Бундестаг", - сказал Ишингер.

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Он добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель проявляла терпение в отношении президента Владимира Путина в течение последних 15 лет.

"Давно понятно, чего стоит слово из Москвы. Там действует закон сильнейшего. Это конец, к сожалению, и самой идеи стратегического партнерства", - сказал Ишингер.

Навальный впал в кому 20 августа во время перелета в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российский оппозиционер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФСК сообщила, что у председателя Фонда токсическое отравление, и предположила, что его могли отравить. 21 августа врачи Омской больницы позволили транспортировки Навального в Германию.