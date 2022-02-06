Германия отправит дополнительные войска в Литву

Войска для усиления готовы. Продолжается обсуждение деталей с Литвой. Фото: УП

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не исключает отправки дополнительного контингента военных Бундесвера в Литву.

По словам министра, Германия также направляет истребители Eurofighter для воздушного наблюдения в Румынию. Об этом сообщает DW.

"Мы уже вносим важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, которая возглавляет боевую группу НАТО. В общем, войска для усиления готовы, сейчас мы обсуждаем детали с Литвой", - отметила Ламбрехт.

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"Каждый в НАТО может положиться на нас", - отметила министр.

Германия не будет поставлять вооружение в Украину, чтобы "не способствовать обострению". Украинское посольство в Германии направило в германское правительство официальное письмо, в котором просило предоставить оборонное вооружение. В то же время Ламбрехт в очередной раз озвучил отказ Германии от поставки оружия в Украину, объяснив это тем, что помощь Украине может спровоцировать обострение.