Германия отправит дополнительные войска в Литву

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1125
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 414
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 396
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 270
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 828
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 927
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 306
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1044
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 7182
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 2043
Фото
Все фото
10
9
4
7
4
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
В Польшу прибыли элитные войска США
В Польшу прибыли элитные войска США
#StopPutinNOW: в Латвии состоялась акция протеста против войны в Украине
#StopPutinNOW: в Латвии состоялась акция протеста против войны в Украине
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Видео
Все видео
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео
РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 171
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 702
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1656
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1008
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 531
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
воскресенье, 06 февраля 2022 14:10

Германия отправит дополнительные войска в Литву

  Комментировать
Германия отправит дополнительные войска в Литву
Войска для усиления готовы. Продолжается обсуждение деталей с Литвой. Фото: УП

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не исключает отправки дополнительного контингента военных Бундесвера в Литву.

По словам министра, Германия также направляет истребители Eurofighter для воздушного наблюдения в Румынию. Об этом сообщает DW.

"Мы уже вносим важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, которая возглавляет боевую группу НАТО. В общем, войска для усиления готовы, сейчас мы обсуждаем детали с Литвой", - отметила Ламбрехт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО"

"Каждый в НАТО может положиться на нас", - отметила министр.

Германия не будет поставлять вооружение в Украину, чтобы "не способствовать обострению".

Украинское посольство в Германии направило в германское правительство официальное письмо, в котором просило предоставить оборонное вооружение. В то же время Ламбрехт в очередной раз озвучил отказ Германии от поставки оружия в Украину, объяснив это тем, что помощь Украине может спровоцировать обострение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Германия отправит дополнительные войска в Литву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 1 Просмотров: 27999
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 18072
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 13176
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 12195
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 11323
Мир
Евросоюз празднует 30-летний юбилей
Евросоюз празднует 30-летний юбилей
 Просмотров: 9
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
10
 Просмотров: 450
Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности Просмотров: 81
Израиль отменяет большинство карантинных ограничений
Израиль отменяет большинство карантинных ограничений Просмотров: 198
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
2
Порошенко на съезде партии УДАР призвал к единству все демократические силы
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
"Съезд показал, что "УДАР Виталия Кличко" может стать центром объединения политсил" - политолог
1
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
Голосов: 594
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть