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пятница, 18 июня 2021 08:54

Германия открыла границы: условия въезда для украинцев

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Германия открыла границы: условия въезда для украинцев
Речь идет о разрешении на въезд из стран, в которых нет чрезмерного всплеска коронавирус. Фото: pixabay.com

С 25 июня Германия разрешит въезд полностью вакцинированным туристам из стран, не входящих в Евросоюз.

Речь идет о странах без чрезмерного всплеска коронавируса, сообщает Министерство внутренних дел Германии. Показатель заражения должен быть ниже 200 на 100 тыс. человек, пишет Reuters. В Украине показатель заболеваемости составляет 65 на 100 тыс. человек.

Германия открывает границы для туристов из-за пределов ЕС, которые получили вторую дозу вакцины за 14 дней до путешествия.

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В Германии начали внедрять цифровой сертификат вакцинации. Сертификат CovPass смогут получить полностью привитые против коронавируса люди.

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Дата
18
июня

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