"Германия не допустит исключения Украины из транзита газа" - эксперт

Северный поток-2: Германия не допустит исключения Украины по транзиту газа. Фото - news-front.info

В Украине есть возможность получить бонус в обмен на так называемую измену Германии - согласие Берлина на строительство газопровода "Северный поток-2" по поставкам российского газа в Европу.

Германия пытается построить вместе с Россией еще одну ветку "Северного потока-2", потому что это в ее экономических интересах. В частности, в Германии есть компании, зависящие от газа, транспортировочные газовые компании. Есть лоббистские мощные группы. И лоббистские усилия России сказались. Об этом рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, передает сайт "24".

"Германия говорит, что не допустит исключения Украины из транзита газа. И мы хорошо понимаем, что вопрос газа откровенно политизированный Россией. А в Германии из-за конфигурации власти – союз между Ангелой Меркель и социал-демократами не имеет предохранителя, чтобы не допустить энергетического шантажа Украины со стороны РФ. Социал-демократы неровно дышат к России, особенно к "Северному потоку-2", - говорит Виталий Кулик.

По мнению эксперта, нельзя говорить о поражении Украины. Германия считается с позицией США, которые ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". И США не собираются делать исключения для немецких компаний. Более того, в Конгрессе и Сенате есть большое желание закрутить гайки России. Поэтому немцам придется несладко. И не все, что планировали россияне в вопросе строительства "Северного потока-2", удастся реализовать через Берлин.

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"Германия будет пытаться компенсировать свою уступчивость России в газовом вопросе неуступчивостью в других. В частности, санкций в финансовой, военно-политической сфере, вопросе поддержки усилий Украины по взаимодействию с НАТО, предоставление Украине финансовой помощи, модернизации ВСУ и усиления обороноспособности", - подчеркивает Виталий Кулик.

Как отмечает Кулик, интересы США и ЕС иногда совпадают, но с каждым годом отличаются. Поэтому Украина должна балансировать в поиске оптимальной модели поведения. Эта задача нашей дипломатии.

Германия и Финляндия разрешили строить через свою территорию российский газопровод "Северный поток-2". Он должен стать альтернативой украинской газотранспортной системе. Европарламент и США осудили это решение. Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой не допустить строительства газопровода и монополии России на газовых рынках мира.