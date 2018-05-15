"Германия не допустит исключения Украины из транзита газа" - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 360
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1602
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 243
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 5094
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1287
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2097
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 47790
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1386
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2682
Фото
Все фото
4
10
4
7
11
Папа Римский продал суперкар Lamborghini за невероятную сумму
Папа Римский продал суперкар Lamborghini за невероятную сумму
Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме
Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Грибник нашел в лесу двуглавого оленя
Грибник нашел в лесу двуглавого оленя
Танцовщица без обеих ног стала звездой
Танцовщица без обеих ног стала звездой
Видео
Все видео
В России устроили реконструкцию концлагеря
В России устроили реконструкцию концлагеря
Садовник разогнал сарай до рекордной скорости
Садовник разогнал сарай до рекордной скорости
"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты
"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты
Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт
Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт
В РФ будут судить мужчину, который пошутил над росгвардийцем
В РФ будут судить мужчину, который пошутил над росгвардийцем
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 13023
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3204
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8748
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
1 Просмотров: 396
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
вторник, 15 мая 2018 07:33

"Германия не допустит исключения Украины из транзита газа" - эксперт

1 Комментировать
&quot;Германия не допустит исключения Украины из транзита газа&quot; - эксперт
Северный поток-2: Германия не допустит исключения Украины по транзиту газа. Фото - news-front.info

В Украине есть возможность получить бонус в обмен на так называемую измену Германии - согласие Берлина на строительство газопровода "Северный поток-2" по поставкам российского газа в Европу.

Германия пытается построить вместе с Россией еще одну ветку "Северного потока-2", потому что это в ее экономических интересах. В частности, в Германии есть компании, зависящие от газа, транспортировочные газовые компании. Есть лоббистские мощные группы. И лоббистские усилия России сказались. Об этом рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, передает сайт "24".

"Германия говорит, что не допустит исключения Украины из транзита газа. И мы хорошо понимаем, что вопрос газа откровенно политизированный Россией. А в Германии из-за конфигурации власти – союз между Ангелой Меркель и социал-демократами не имеет предохранителя, чтобы не допустить энергетического шантажа Украины со стороны РФ. Социал-демократы неровно дышат к России, особенно к "Северному потоку-2", - говорит Виталий Кулик.

По мнению эксперта, нельзя говорить о поражении Украины. Германия считается с позицией США, которые ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". И США не собираются делать исключения для немецких компаний. Более того, в Конгрессе и Сенате есть большое желание закрутить гайки России. Поэтому немцам придется несладко. И не все, что планировали россияне в вопросе строительства "Северного потока-2", удастся реализовать через Берлин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газпром дразнит третьим "Северным потоком"

"Германия будет пытаться компенсировать свою уступчивость России в газовом вопросе неуступчивостью в других. В частности, санкций в финансовой, военно-политической сфере, вопросе поддержки усилий Украины по взаимодействию с НАТО, предоставление Украине финансовой помощи, модернизации ВСУ и усиления обороноспособности", - подчеркивает Виталий Кулик.

Как отмечает Кулик, интересы США и ЕС иногда совпадают, но с каждым годом отличаются. Поэтому Украина должна балансировать в поиске оптимальной модели поведения. Эта задача нашей дипломатии.

Германия и Финляндия разрешили строить через свою территорию российский газопровод "Северный поток-2". Он должен стать альтернативой украинской газотранспортной системе. Европарламент и США осудили это решение. Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой не допустить строительства газопровода и монополии России на газовых рынках мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Германия не допустит исключения Украины из транзита газа" - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 114333
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 47808
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 32609
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 4 Просмотров: 29338
&quot;Сестра, у нас буйный&quot;: чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
 5 Просмотров: 22936
Больше всего комментируют
15
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
4
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
Голосов: 587
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua