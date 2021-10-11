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понедельник, 11 октября 2021 12:44

Гендерно нейтральные игрушки появятся во всех отделах игрушек

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Гендерно нейтральные игрушки появятся во всех отделах игрушек
Распродажа на Черную пятницу в Лос-Анджелесе / Getty Images

Калифорния стала первым штатом США, который потребовал, чтобы в крупных розничных магазинах были отделы игрушек, нейтральных в гендерном отношении.

Губернатор Гэвин Ньюсом подписал соответствующий закон, обязывающий магазины игрушек с более чем 500 сотрудниками иметь секцию игрушек и товаров по уходу за детьми, которые не указаны ни для одного пола. Об этом пишет Independent.

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Закон, который вступит в силу с 2024 года, стал победой для защитников ЛГБТ. Те заявили, что использование розовых и голубых маркетинговых цветов для детей "усиливает гендерные стереотипы".

Закон не запрещает традиционные секции для девочек и мальчиков, но обязывает магазины показывать "разумный выбор" товаров "независимо от того, продавались ли они традиционно для девочек или для мальчиков".

"Частично это нужно, чтобы убедиться, что девочка сможет найти полицейскую или пожарную машину, таблицу Менделеева или динозавра. И так же мальчик может захотеть играть с блестками. Почему бы нет? Почему вы должны чувствовать за это стыд, и отправляться в другое место?", - говорит член законодательного собрания штата от демократов и автор законопроекта Эван Лоу.

Он сказал, что дочь одного сотрудника вдохновила его на создание законопроекта. Она спросила, почему ей пришлось посетить секцию для мальчиков, чтобы найти некоторые из игрушек, которые ей нравятся.

Законопроект приняли несмотря на оппозицию и критику республиканцев и консерваторов. Они заявили, что правительство не должно диктовать, как частным компаниям размещать товары в магазинах.

В Украине запретили поставку и продажу пластиковых музыкальных игрушек в виде лягушек из-за несоответствия норм безопасности. Массовая доля свинца в такой игрушке превышена в 164 раза.

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