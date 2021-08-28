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суббота, 28 августа 2021 04:48

Ядовитые игрушки завезли в Украину из Китая

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Ядовитые игрушки завезли в Украину из Китая
Музыкальная игрушка "Зверята малыши" перенасыщена свинцом. Фото: korrespondent.net

В Украине запретили поставку и продажу пластиковых музыкальных игрушек в виде лягушек из-за несоответствия норм безопасности. Массовая доля свинца в такой игрушке превышена в 164 раза.

Таковы были результаты внеплановой проверки продукции, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Музыкальная игрушка "Зверята малыши", в которой обнаружили опасную дозу свинца, изготовлена в августе 2019 году в Китае.

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В связи с этим поставщику запретили поставлять ее на украинский рынок. Потребителей просят сообщать, если они снова увидят ее на прилавках.

Такие игрушки можно найти в двух крупных торговых сетях детских товаров: "Антошка" и "Детские мечты".

На украинском рынке 30% игрушек опасны для здоровья детей. А еще 50% товаров имеют сомнительное происхождение.
Половину детских игрушек на украинском рынке вообще реализуют с нарушениями норм Технического регламента безопасности.

В регионах есть магазины, где оригинальная качественная продукция составляет лишь 20%, остальное - сомнительного качества. Игрушки, опасные для здоровья детей, продают как в переходах и киосках, так и в торговых центрах, а иногда даже в профильных магазинах.

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