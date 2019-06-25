Где в ЕС жить дороже всего, а где - дешевле всего

Самая дешевая страна ЕС для жизни - Болгария. Фото: из открытых источников

Евростат сравнил цены на продукты питания, сигареты и алкоголь в странах Евросоюза за 2018.

Что и в какой стране стоит дешевле, а дороже, чем в среднем по ЕС?

Дания: самый дорогой в ЕС хлеб

Дорогой для жизни страной Евросоюза остается Дания - потребительские цены здесь 2018 были почти на 38% выше, чем в среднем по ЕС. Страна имела самый высокий уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки - на 30% выше среднего по ЕС. Прежде всего из-за дорогих хлеб и зерновые, которые здесь стоят в полтора раза дороже.

Австрия и Люксембург: самое дорогое в ЕС мясо

Хотя общий уровень цен в Австрии выше среднего в ЕС только на 10%, эта страна вместе с Люксембургом - среди лидеров по ценам на продукты питания и безалкогольные напитки. Они здесь на 25% выше среднего показателя по ЕС. Самыми дорогими в Австрии и Люксембурге среди стран ЕС проявилось, в частности, мясо.

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Ирландия и Финляндия: не для любителей выпить

Финляндии и Ирландия - среди самых дорогих стран ЕС. В них обоих потребительские цены выше средних по ЕС более чем на 20%. Это касается, в частности, как продуктов питания и напитков (+ 20%), так и алкогольных напитков. Последние здесь вообще самые дорогие в Евросоюзе: в Финляндии цены на алкоголь на 82% выше средних по ЕС, в Ирлании - на 77%.

Великобритания и Ирландия: лидеры по ценам на табак

В Ирландии также одни из самых дорогих в ЕС сигареты. Здесь, а также в Великобритании, табачные изделия стоят вдвое дороже, чем в среднем по ЕС. Причем ценовой отрыв обеих островных стран от остальных поразительный.

Германия: золотая середина

В Германии стоимость жизни выше, чем в среднем по ЕС. Однако несущественно. Цены на потребительские товары и услуги в ФРГ в 2018 году были на 4,3% выше, чем в среднем в 28 странах-членах ЕС. Продукты питания, безалкогольные напитки и табак здесь стоят примерно на уровне средних показателей по Евросоюзу. А алкоголь - даже на 11% дешевле, чем в среднем по ЕС.

Самые низкие цены на продукты питания - в Румынии

Самыми низкими ценами на продукты питания и безалкогольные напитки в ЕС 2018 могут похвастаться Румыния (- 34% средних цен по ЕС), Польша (- 31%), Болгария (- 24%). В Польше самые дешевые в ЕС молочные продукты и яйца (- 29%), а в Румынии - хлеб и злаки (почти вдвое ниже цены средних по ЕС).

Болгария - самая дешевая страна ЕС для жизни

В общем дешевой страной ЕС можно считать Болгарию. Там жители платят за товары и услуги примерно вдвое меньше, чем в среднем по Евросоюзу. В рейтинге самых дешевых продуктов среди стран ЕС Болгария занимает третье место. А вот алкогольные напитки и табак здесь самые дешевые в ЕС цены на них здесь соответственно на 26 и 51% ниже средних по Евросоюзу.

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