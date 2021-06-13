G7 будет противодействовать Китаю

Страны G7 выработали стратегию противодействия Китая Фото: dw.com

Создать глобальный проект по противодействию Китая договорились лидеры стран "Большой семерки" на саммите G7. Проект будет состоять в финансовой поддержке инфраструктуры в развивающихся странах.

Об этом сообщает пресс-служба американского президента Джо Байдена.

Как сообщается, Байден провел встречи с лидерами G7, на которых обсудил соперничество с Китаем. Также стороны обсуждали конкретные действия для помощи в развитии инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода.

В итоге лидеры G7 договорились начать новую инициативу под названием "Восстановим мир в его лучшем виде" Build Back Better World (B3W).

"Президент Байден и партнеры G7 договорились начать новую глобальную инициативу B3W - это ценностное, высокостандартных и прозрачное партнерство, которое возглавляют крупные демократические страны. Это будет помощь в размере более $40 трлн для развития инфраструктуры развивающимся странам, для решения проблем, которые обострилось пандемией Covid-19 ", - говорится в сообщении преслужбы Белого дома.

Благодаря программе, участники G7 и другие партнеры-единомышленники координируют мобилизацию капитала частного сектора в четырех сферах: климат, здравоохранение, цифровые технологии и равенство, в том числе гендерная - путем каталитических инвестиций соответствующих финансовых учреждений развития.

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Инициатива B3W охватит страны от Латинской Америки и Карибского бассейна в Африку и Индо-Тихоокеанского региона.

Проект призван стать противовесом китайском международном проекту "Один пояс, один путь", в рамках которого КНР помогает другим странам в создании транспортных и экономических коридоров.

"Большая семерка" - международный клуб лидеров крупнейших западных стран. 11 июня в английском графстве Корнуолл стартовал саммит "Большой семерки". Участие принимают лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.