ФСБ заявила о разоблачении агента украинских спецслужб

ФСБ задержала украинца, который якобы шпионил для СБУ. Фото: ТАСС

ФСБ России якобы разоблачила агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ.

Об этом сообщило издание "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Алексея Семеняки", - говорится в заявлении ФСБ.

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По словам представителей ФСБ, деятельность Семеняки якобы координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченный по особо важным делам второго отдела первого управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов Габилович и заместитель начальника второго отдела первого управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк.

Семеняка якобы признался в предоставлении СБУ "разноплановой консультационной помощи".

В ФСБ сообщили об изъятии у него персональных электронных устройств с сообщениями от сотрудников СБУ. Они якобы предлагали помогать им в решении рабочих вопросов, чтобы нанести ущерб безопасности России.

Семеняка не успел нанести вред РФ. Его выслали из России 3 июня и запретили въезд на 25 лет.

Суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор военной Татьяне Кузьменко по обвинению в "государственной измене" в пользу Украины. Ее приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой на два года.