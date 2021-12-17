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ФСБ "лепит" дело об украинских "неонацистах"

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ФСБ &quot;лепит&quot; дело об украинских &quot;неонацистах&quot;
ФСБ РФ снова пугает россиян украинскими "неонацистами". Фото: kubnews.ru

Федеральная служба безопасности РФ сфабриковала дело об украинских "неонацистах".

Там заявили о якобы блокировании подготовки насильственной акции против журналиста в Ростовской области. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу ФСБ РФ.

Как отмечается, насильственная акция готовилась якобы по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У.". А российским силовикам удалось задержать ее 42-летнего исполнителя.

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"В Ростовской области задержан гражданин России, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "М.К.У." гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующейся на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дома у задержанного изъяли компоненты самодельных бомб, средства связи, инструкции по сбору и эксплуатации, "пропагандистские, экстремистские материалы".

После проверок и исследований там планируется принять процессуальное решение – под какую статью подпадают вышеуказанные действия для возбуждения уголовного дела.

Журналиста Романа Цымбалюка обвиняют в России за якобы "разжигание межнациональной розни". Он – единственный украинский журналист, который имеет аккредитацию в России и проживает там.

Адвокат Николай Полозов сообщает, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Собираются возбуждать несколько административных дел.

Ранее российские пропагандисты передавали, что журналиста вызывают в прокуратуру по делу об экстремисте. Но повесток он не получал.

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