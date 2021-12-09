Украинского журналистка Цымбалюка вызвали на допрос в Москве

Цымбалюка обвиняют в разжигании вражды и ненависти к россиянам. Фото: Укринформ

Украинского журналиста Романа Цымбалюка вызвали на допрос в Москве из-за высказываний против России.

Об этом сообщает "Дом".

Цымбалюк агрессивно высказывался против России в Youtube, как отмечено в документах. Поэтому его обвиняют в разжигании вражды и ненависти к россиянам.

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"Я почитаю и подумаю, что они хотят. Потому что разжигание ненависти и вражды к россиянам и российским властям... На самом деле, я всегда говорю - я пацифист и против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это можно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам", - сказал Цымбалюк в комментарии телеканалу "Дом".

Роман Цымбалюк - единственный украинский журналист, имеющий аккредитацию в России и проживающий там. Он работает корреспондентом информагентства "Униан".