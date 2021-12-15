Журналиста Цимбалюка Россия обвиняет в "разжигании межнациональной розни"

Против Цимбалюка могут возбудить административные дела. Фото: Facebook / Николай Полозов

Журналиста Романа Цимбалюка обвиняют в России за якобы "разжигание межнациональной вражды".

Об этом он сообщил "Укринформ".

"Слова, за которые они меня преследуют, звучат очень просто: "Если любой российский военный или человек "без знаков различия" пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес". Они почему-то первую часть – о пересечении украинской границы с оружием – отбросили, и пришли к выводу, что я занимаюсь "разжиганием межнациональной вражды" к группе россиян", - сказал Цимбалюк.

Ранее на "Эхе Москвы" Цимбалюк комментировал ситуацию со своими высказываниями.

"Понарезали фрагменты моих публичных выступлений в Киеве, в Москве, эту фразу я говорил на "Эхе Москвы" последние, пожалуй, восемь лет. И она звучит очень просто. Любой российский солдат, который с оружием в руках пересек границу Украины, будет убит. Как-то даже, 24 августа, был в таком возбужденном состоянии, сказал ​​фразу, "как бешеная собака". Возможно, это был перебор. Согласен в части "собаки", животные здесь ни при чем. Но в смысловой части абсолютно готов повторить это снова", - сказал он в эфире.

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Журналист имел в виду, что россиянам не нужно мешать жить украинцам. Но пропагандисты пренебрегли этим.

Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, который имеет аккредитацию в России и живет там. Адвокат Николай Полозов сообщает, что Цимбалюка обвинилив экстремизме. Собираются возбуждать несколько административных дел. Ранее российские пропагандисты передавали, что журналиста вызывают в прокуратуру по делу об экстремисте. Но повесток он не получал.