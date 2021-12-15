Украинский журналист Цымбалюк оказался вне закона в России

Цимбалюка обвиняют в разгаре вражды и ненависти к россиянам. Фото: Укринформ

Россия обвиняет в экстремизме и хочет возбудить несколько дел против Романа Цымбалюка, украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

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"Российская власть настолько нетерпима к проявлению какого-либо альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов, что зачастую выходит за рамки здравого смысла.

Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды) КоАП РФ.", - сообщил Полозов.

По его словам, важно понимать специфику российского законодательства.

"Грань между "административным" экстремизмом и "уголовным" весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают что эти статьи неконкретные, расплывчатые и "резиновые", т.е. позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства.", - отметил Полозов.

Он подчеркнул, что дополнительным признаком согласованной атаки на Цымбалюка является появление дискредитирующей информации, например обвинения в шпионской деятельности.

"Как бы то ни было, со стороны властей РФ производятся давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности", – заявил Полозов.

Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, который имеет аккредитацию в России и проживает там. 9 декабря украинского журналиста Романа Цымбалюка вызвали на допрос в Москве из-за высказываний против России.