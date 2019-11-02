Фриланд сделала жесткое заявление о возврате России к G8

Фриланд против возвращения России к большой восьмерке. Фото: rubryka.com

До прекращения российской оккупации Крыма, эту страну никак нельзя возвращать в G8.

Россию исключили оттуда именно из-за вторжения на полуостров, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Действия должны иметь четкие последствия. Было бы совершенно неправильно и неприемлемо вернуть РФ в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексированним Россией ", - сказала Фриланд.

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Она подчеркнула, что "Канаде и украинскому обществу следует прямо говорить об этом".

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против возвращения России в неформальный клуб семи самых экономически развитых стран мира, G7.