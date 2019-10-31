Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Конгресс США против возвращения России в "Большую семерку". Фото: Корреспондент

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против возвращения России в неформальный клуб семи самых экономически развитых стран мира, G7.

"Резолюция №546, представленная конгрессменом Альбио Сайресом, осуждающая приглашение России на будущие саммиты "Группы семи" (G-7), до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и не следует стандартам демократических обществ, была единогласно принята Комитетом по иностранным делам палаты представителей", - сообщил один из авторов документа, член Демократической партии Альбио Сайрес на своем сайте.

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Палата представителей в данном документе осуждает агрессивные действия России в Украине, включая незаконную оккупацию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию восточной Украины, и подрыв демократии во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах Америки и других странах. Остальные страны "Большой семерки" поставили условия возвращения РФ в свое сообщество, но Кремль не выполнил ни одно из них.

Россия не может участвовать в саммитах G7, пока она продолжает пренебрегать международными демократическими стандартами. Будущее участие РФ в клубе "Большой семерки" зависит от ее уважения территориальной целостности других стран.

Напомним, президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из стран "Большой семерки" на августовском саммите в Биаррице из-за его требования вернуть Россию в данное сообщество.