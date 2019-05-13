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понедельник, 13 мая 2019 11:56

Французский политик призвал ЕС поддержать Россию

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Французский политик призвал ЕС поддержать Россию
Жан-Люк Меланшон вступился за Россию перед ЕС. Фото: fdlx.com

Глава левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон требует прекратить усиливать давление на Россию.

Он убеждал, что на предстоящих выборах в Европарламент надо голосовать за депутатов, которые изменят политику Евросоюза, пишет Le Figaro.

Меланшон также отличился циничной заявлением о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Европа не может контролировать НАТО, и не заинтересована "в наращивании напряженности" с Россией.

Кроме того, вспомнил, что его часто называют агентом Кремля: "Для меня - большая честь, когда меня сравнивают с российским агентом, потому что я хочу мира".

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Меланшон не первый, кто призывает Европу уменьшить давление на Россию. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также неоднократно выступал об отмене санкции ЕС против РФ.

Правительство Великобритании подготовило регламент санкций против России. Он вступит в силу, когда страна выйдет из ЕС. Соответствующий документ опубликовали на сайте британского правительства.

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13
мая

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