Туристы во Франции будут платить за тесты на Covid-19. Фото: Укринформ

Франция вводит для туристов платные тесты на Covid-19. Нововведение начнет действовать с 7 июля.

Эта мера связана со "взаимностью", поскольку французские туристы должны платить за свои тесты за рубежом, заявил представитель правительства Габриэль Аттал в интервью Les Echos.

ПЦР-тест будет стоить 49 евро, тестирование на антитела - 29 евро.

Иностранным туристам, которые прибывают из стран "красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию, и они снова проходят тестирование по прибытии во Францию.

Страны "красного списка" включают Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбии, Коста-Рику, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южную Африку, Шри-Ланку, Суринам и Уругвай. 25 июня в список добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине ослабили карантин

Вакцинированные туристы из этих стран должны взять на себя обязательства самоизолироваться в течение семи дней. Невакцинированные также подлежат обязательному 10-дневному карантину.

Посетителям из других стран не нужно проходить тест на Covid-19 во Франции, если они не больны.

Франция открыла границы для иностранных туристов с 9 июня. Правительство разделило страны мира на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. По ним определяют возможность и условия въезда иностранцев во Францию. Украина попала в оранжевую зону. Украинцы смогут въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часов до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.