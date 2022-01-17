Франция ввела более строгие ограничения для непривитых

Франция прописала в законодательстве строгие ограничения для Covid-непривитых. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 17 января, парламент Франции утвердил более строгие ограничения для невакцинированных от Covid-19.

Закон предусматривает, что непривитые граждане старше 16 лет не смогут посещать рестораны, заведения культуры и пользоваться междугородным транспортом, пишет DPA.

Ранее доступ ко многим общественным местам был и для невакцинированных при наличии свежего отрицательного Covid-теста. Согласно новому постановлению, теста будет недостаточно. Необходимо предъявить доказательства выздоровления или вакцинации. Таким образом правительство страны хочет создать дополнительные стимулы для людей делать прививки, поскольку количество инфицированных стремительно растет.

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Постановление должно было вступить в силу еще 15 января. Его принятие сопровождалось акциями протеста, на которые вышли тысячи человек. Из-за бурных прений в национальном собрании и между двумя палатами парламента этот шаг отложили.

Когда именно поправки вступят в силу - неизвестно.

В Молдове ужесточились правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь при пересечении границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие Covid-19.