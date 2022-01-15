Молдова ужесточила правила въезда в страну: что изменилось для украинцев

Молдавия упростила правила въезда для иностранных туристов. Фото: unian

В Молдове ужесточились правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом.

Теперь при пересечении границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие Covid-19. Об этом сообщает NewsMaker.

Всем, кто въезжает в Молдову, с 17 января необходимо будет подать один из следующих документов:

- сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действительный через 14 дней);

- справку, подтверждающую, что человек за последние полгода переболел Covid;

- тест, подтверждающий наличие антител к Covid(действительно три месяца с момента сдачи);

- экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

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Те, кто не сможет предъявить один из перечисленных документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней. С карантина можно будет выйти на седьмой день, если ПЦР или экспресс-тест покажет негативный результат.

От карантина освобождаются дети до 12 лет, не имеющие симптомов заражения, учащиеся до 18 лет, приехавшие на учебу в Молдову, граждане, приехавшие на лечение и транзитные пассажиры, которые должны покинуть Молдову в течение 24 часов.

На фоне ухудшения ситуации с Covid-19 Словения ввела новые ограничения для туристов, в частности, для украинцев. Решение вступило в силу 10 января.