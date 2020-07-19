Франция получила черные ящики самолета МАУ, который сбили возле Тегерана

Самолет МАУ сбили возле Тегерана. Фото: REUTERS

Франция получила бортовые самописцы со сбитого в окрестностях Тегерана самолета МАУ.

Их раньше передала иранская сторона, сообщили французские следователи, пишет AFP.

Ящики до 20 июля будут находиться во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Потом международная команда из 20 человек изучит их.

"Черные ящики были переданы в Париж вчера (17 июля - ред.) должностными лицами авиационной организации и судов, и их изучение начнется в понедельник", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран назвал новую причину катастрофы самолета МАУ

18 июля в Иране заявили, что отправили во Францию ​​черный ящик украинского самолета Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", который иранские вооруженные силы сбили в январе этого года.