Франция передумала проводить встречу с российскими министрами

Франция отменила совместное с Россией заседание по вопросам безопасности. Фото: pexels

В Париже из-за "текущей ситуации" отложили на неопределенный срок проведение совместного заседания по вопросам безопасности глав МИД и министров обороны Франции и России.

Об этом заявила официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, сообщает Deutsche Welle.

"Учитывая текущие обстоятельства", принято решение перенести заседание франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности", - отметила она.

Аньес фон дер Мюль также не указала нюансов о причинах переноса двусторонней встречи, однако отметила, что диалог с российской стороной на эту тему был в планах.

Как сообщалось, заседание назначили на 14 сентября. Новую дату французы не предложили.

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"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Его введут в работу не позднее первого квартала 2021 года, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Германия отказалась единолично решать судьбу российского газопровода "Северный поток-2". Решение о санкциях относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального должны принять все страны ЕС.