Решение о санкциях "Северного потока-2" должны принять все страны ЕС - Меркель

Меркель сказала, кто окончательно решит судьбу "Северного потока-2". Фото: REUTERS

Германия отказалась единолично решать судьбу российского газопровода "Северный поток-2". Решение о санкциях относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального должны принять все страны ЕС.

Об этом на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, окончательного решения в связи с делом об отравлении Навального в Германии нет.

"Окончательное решение не принято. Однозначно доказано, что Навальный был отравлен, поэтому необходима общеевропейская реакция. А поскольку речь не идет о нападении на Германию, она должна действовать как государство-член ЕС", - сказала Меркель.

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Ранее в понедельник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Ангела Меркель не исключает введения против России санкций, которые могут коснуться недостроенного газопровода "Северный поток-2". Глава немецкого МИД Гайко Маас связал будущее этого проекта с расследованием в России отравления Навального. Кремль не признает, что отравил оппозиционера, и не желает даже начинать расследование.