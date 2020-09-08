Решение о санкциях "Северного потока-2" должны принять все страны ЕС - Меркель

Германия отказалась единолично решать судьбу российского газопровода "Северный поток-2". Решение о санкциях относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального должны принять все страны ЕС.
Об этом на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
По ее словам, окончательного решения в связи с делом об отравлении Навального в Германии нет.
"Окончательное решение не принято. Однозначно доказано, что Навальный был отравлен, поэтому необходима общеевропейская реакция. А поскольку речь не идет о нападении на Германию, она должна действовать как государство-член ЕС", - сказала Меркель.
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Ранее в понедельник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Ангела Меркель не исключает введения против России санкций, которые могут коснуться недостроенного газопровода "Северный поток-2". Глава немецкого МИД Гайко Маас связал будущее этого проекта с расследованием в России отравления Навального. Кремль не признает, что отравил оппозиционера, и не желает даже начинать расследование.
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