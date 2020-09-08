Рубль падает из-за возможных новых санкций против России

Рубли / "Немецкая волна"

Впервые за 4,5 года российский рубль упал до 90 рублей за евро и 76 рублей за доллар.

По мнению экспертов, падение российской валюты вызвано возможными новыми западными антироссийскими санкциями из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет российская версия "Немецкой волны".

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На ослабление рубля повлияло похолодание российско-германских отношений из-за отравления Навального и непрерывные протесты в Беларуси.

Ранее в понедельник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Ангела Меркель не исключает введения против России санкций, которые могут коснуться недостроенного газопровода "Северный поток-2". Глава немецкого МИД Гайко Маас связал будущее этого проекта с расследованием в России отравления Навального. Кремль не признает, что отравил оппозиционера, и не желает даже начинать расследование.

Меркель 2 сентября заявила, что Навального, который лечится в Берлине, отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

"Специальная лаборатория Бундесвера показала четкий результат: Навальный стал жертвой покушения с применением химического оружия", - сказала Меркель.