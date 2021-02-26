Фотограф сделал снимок уникального природного явления

Американский фотограф Майк Кохеа сделал удивительный снимок солнечного столба на небе, который похож на веер.
Фотографию опубликовали NASA.
Солнечные столбы, которые идут снизу вверх редкое явление.
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"Феномен обусловлен солнечным светом, который отражается от шестиугольных ледяных дисков падающих через атмосферу Земли", - говорится на сайте NASA.
По словам экспертов, явление созданно сложным и необычным способом с "падающих ледяных труб".
Шведская художница, певица и фотограф Йонна Интон делает уникальные фотографии северной природы. Йонна 10 лет живет в деревне на севере Швеции среди дикой нетронутой природы, которую фотографирует.
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