Фотограф потратил годы на подготовку к съемке заката. Что у него получилось

Фото: ANDREW FUSEK PETERS

Фотограф Эндрю Фусек Питерс из английского графства Шропшир потратил годы на подготовку к съемке заката с самой высокой точки хребта Стиперстоун.

Чтобы сделать фотографии ему нужно было быть в нужное время и в нужное время года, пишет BBC.

По словам Питерса, несмотря на непростые условия, он доволен своей работой.

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Из-за пандемии коронавируса мужчина исследовал окрестности своего дома и города.

"Я прожил в Шропшире 30 лет, а в этом году открыл столько новых видов, пейзажей и дикой природы", - прокомментировал он.

Однако тщательная подготовка Питерса едва не потерпела фиаско

"Нужны были буквально идеальные погодные условия. Я увидел полосу надвигающихся туч и подумал: "какой смысл?". Но, к счастью, они осталась позади", - рассказывал фотограф.

По мнению Питерса, его фото смогли показать, что мир прекрасен даже во время пандемии.

Американский фотограф Майк Кохеа сделал удивительный снимок солнечного столба на небе, который похож на веер.