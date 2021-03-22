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понедельник, 22 марта 2021 09:29

Фотограф потратил годы на подготовку к съемке заката. Что у него получилось
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Эндрю Фусек Питерс сделал невероятные снимки заката.
Фото: ANDREW FUSEK PETERS
Эндрю Фусек Питерс сделал невероятные снимки заката.
Эндрю Фусек Питерс сделал невероятные снимки заката.
Эндрю Фусек Питерс сделал невероятные снимки заката.

Фотограф Эндрю Фусек Питерс из английского графства Шропшир потратил годы на подготовку к съемке заката с самой высокой точки хребта Стиперстоун.

Чтобы сделать фотографии ему нужно было быть в нужное время и в нужное время года, пишет BBC.

По словам Питерса, несмотря на непростые условия, он доволен своей работой.

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Из-за пандемии коронавируса мужчина исследовал окрестности своего дома и города.

"Я прожил в Шропшире 30 лет, а в этом году открыл столько новых видов, пейзажей и дикой природы", - прокомментировал он.

Однако тщательная подготовка Питерса едва не потерпела фиаско

"Нужны были буквально идеальные погодные условия. Я увидел полосу надвигающихся туч и подумал: "какой смысл?". Но, к счастью, они осталась позади", - рассказывал фотограф.

По мнению Питерса, его фото смогли показать, что мир прекрасен даже во время пандемии.

Американский фотограф Майк Кохеа сделал удивительный снимок солнечного столба на небе, который похож на веер.

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22
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