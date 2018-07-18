Фотограф показал людей с уникальным геном

Лондонский фотограф Мишель Маршалл снимает темнокожих людей с геном MC1R. Этот ген делает волосы рыжим.

Мастер делится фотографиями на странице в Instagram.

Для поиска носителей этого гена в соцсетях, она начала использовать хэштег #MC1R. Ранее мастер фотографировала их на улице среди случайных прохожих.

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Фотограф Эко Адиянто выложил в сеть фото муравьи-ткача, который несет фрукт, который в несколько раз больше его. Муравей балансирует, чтобы не уронить свою ношу. Она похожа на Атласа - героя-титана из греческих мифов, говорят журналисты. Эко снял кадры случайно при макросъемке в своем саду в Западной Яве.