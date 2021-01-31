Фонд Навального обратился к Байдену с просьбой о санкциях

Оппозиционера Навального хотят освободить, "нажав" на Путина санкциями. Фото: facebook.com/navalny

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) просит президента США Джо Байдена о санкциях против 35 человек, приближенных к президенту России Владимиру Путину.

Так хотят "надавить" на Путина, чтобы освободил Навального, передает CNN.

В письме ФБК указаны три категории лиц. Первая - "близкие друзья и кошельки Путина". Это олигархи, которые сохраняют средства российского руководителя и его окружения. Вторая - представители власти РФ, причастных к подавлению протестов. Третья - силовики, "замешаны" в преследовании Навального и ФБК. 7 из указанных 35 человек уже находятся в санкционных списках Соединенных Штатов.

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Такое же письмо направят чиновникам ЕС и правительства Великобритании.

В России сегодня проходят массовые акции в поддержку политзаключенного Алексея Навального. Митинги анонсировали в 142 городах. Первые стартовали на Дальнем Востоке РФ и в Сибири.