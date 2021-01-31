На массовых протестах в России задержали более 500 человек

Протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями.

Сейчас задержали 519 человек, сообщает правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

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"Во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы, задержали 110 человек. Далее по количеству задержанных - Красноярск и Новосибирск", - говорится в сообщении.

В центральной части Москвы для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыто 7 станций метро. В московском департаменте транспорта допускают и дальнейшие закрытия станций.

Грубые задержания возле станции метро "Сухаревская".



Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. Его арестовали сразу в аэропорту. На следующий день его команда опубликовала фильм-расследование о "дворец Путина". Он быстро набрал более 60 млн просмотров на YouTube.