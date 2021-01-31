На массовых протестах в России задержали более 500 человек

Протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями.
Сейчас задержали 519 человек, сообщает правозащитный ресурс ОВД-Инфо.
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"Во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы, задержали 110 человек. Далее по количеству задержанных - Красноярск и Новосибирск", - говорится в сообщении.
В центральной части Москвы для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыто 7 станций метро. В московском департаменте транспорта допускают и дальнейшие закрытия станций.
Грубые задержания возле станции метро "Сухаревская".— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021
Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc
В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5qpic.twitter.com/8LzEM9KSCJ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk
17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. Его арестовали сразу в аэропорту.
На следующий день его команда опубликовала фильм-расследование о "дворец Путина". Он быстро набрал более 60 млн просмотров на YouTube.
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