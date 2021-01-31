Россияне вышли на протесты в поддержку Навального. Прямая трансляция

В РФ проходят массовые акции в поддержку Навального. Фото: Дождь

В России сегодня проходят массовые акции в поддержку политзаключенного Алексея Навального. Митинги анонсировали в 142 городах.

Первые стартовали на Дальнем Востоке РФ и в Сибири, сообщает "Медуза".

В Новосибирске около тысячи человек участвуют в шествии. Акции оппозиции прошли в Томске, Иркутске, Якутске и Харабивську. В Москве протестующие собираются в полдень на Лубянке и старой площади, а в Петербурге - на Невском проспекте. Также акций солидарности запланированы в Германии, Израиле, Канаде, Испании, Ирландии, Дании, Грузии, Аргентине, Австралии, Австрии.

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Силовики уже активно арестовывают активистов. На 10 утра по всей России задержали более 300 человек. Московскую Лубянку окружили еще накануне вечером.

Шествие в Новосибирске!



Очень много людей, спасибо вам большое, что вышли! pic.twitter.com/r1zFdROafS — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Шествие по Красному проспекту. Людей очень много! pic.twitter.com/vaPFGTU0Nl — Штаб Навального в Новосибирске (@teamnavalny_nsk) January 31, 2021

В воскресенье, 31 января, в центре Москвы закроют часть кафе и магазинов. А также с 09:00 до 23:00 ограничат продажу алкоголя в стеклянных бутылках. Кроме того, в центре города будет перекрыта часть центральных улиц, в том числе Петровка, Большая Лубянка, Мясницкая и ряд других. Такие ограничительные меры власти российской столицы вводит в связи запланированными на 31 января митингами.