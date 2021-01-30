Закроют метро и ограничат продажу алкоголя: российские власти готовятся к митингам

В Москве власти готовятся к оппозиционным митингам - закроют часть станций метро и ограничат продажу алкоголя. Фото: REUTERS

В воскресенье, 31 января, в центре Москвы закроют часть кафе и магазинов. А также с 09:00 до 23:00 ограничат продажу алкоголя в стеклянных бутылках.

Кроме того, в центре города будет перекрыта часть центральных улиц, в том числе Петровка, Большая Лубянка, Мясницкая и ряд других. Такие ограничительные меры власти российской столицы вводит в связи запланированными на 31 января митингами, пишет ТААС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На акциях за Навального задержали рекордное количество людей

С 8:00 закроют вестибюли станций "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Также по сообщениям некоторых СМИ, в российской столице будут закрыты оружейные магазины.

Во многих городах России 31 января состоятся акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан сразу после прибытия в Россию 17 января. Это уже вторая волна митингов - первая прокатилось по городам России 23 января.