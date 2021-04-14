Физическая активность уменьшает тяжесть коронавируса

Велосипедист в Нью-Йорке / CNN

Согласно новому исследованию, постоянная физическая активность снижает риск тяжелого течения Covid-19.

В исследовании Kaiser Permanente, опубликованном в "Британском журнале спортивной медицины", приняли участие почти 50 тыс. взрослых с Covid-19. Оно показало, что у тех, кто выполнял умеренную или высокую физическую активность не менее 150 мин. в неделю, коронавирус протекал значительно легче и зафиксировано меньше случаев смерти из-за болезни. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая страна Европы полностью отказалась от использования вакцины AstraZeneca

Похожие рекомендации дает ВОЗ. Их используют МЗ во многих странах. Они основаны на исследованиях, подтверждающих способность физической активности повышать иммунную функцию, уменьшать системное воспаление, улучшать состояние легких и сердечно-сосудистой системы, а также улучшать психическое здоровье.

Острое течение Covid-19 является лишь одним из многих потенциальных последствий малоподвижного образа жизни. Такой стиль жизни также способствует риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, инсульта и некоторых видов рака.

Достаточно умеренной или высокой активности 22 мин. в день. Это может быть не только бег, велоспорт или плавание, но также активные прогулки, физкультура и спортивные игры.