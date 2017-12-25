Финансирование Кремлем выборов в США: расследование вышло на кипрский банк

Нашли канал передачи средств Кремля для финансирования выборов в США. Фото: report.az

В рамках дела экс-советника президента Дональда Трампа Пола Манафорта, ФБР расследует возможное отмывание денег соратниками российского президента Владимира Путина через киприотский банк FBME.

Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на собственные источники.

"ФБР обратилось к правительству Кипра с просьбой оказать финансовую информацию о ликвидирован банк FBME, который использовался близкими к президенту РФ Путина русскими и был обвинен правительством США в отмывании денег. Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования предполагаемого заговора между президентской кампанией Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что запрос связан с проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего управляющего кампанией Трампа, которому было предъявлено обвинение в октябре

"FBME отрицает обвинения в том, что он является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности", - отмечается.

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта оставили под домашним арестом. Решение в силе оставила федеральный судья США в понедельник, 11 декабря. Следующие слушания назначены на 16 января.