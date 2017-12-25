Финансирование Кремлем выборов в США: расследование вышло на кипрский банк

 
Ексклюзивы
1/5
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4545
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 279
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 495
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4312
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 729
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1638
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6507
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2403
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Финансист рассказал, что делать с государственными банками
Просмотров: 468
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Шутки Кличко о снеге и политика в выступлении жены Порошенко - как зажигали главную елку
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
4
4
3
7
4
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Церковный волонтер убил жену и малолетних дочерей
Церковный волонтер убил жену и малолетних дочерей
Показали &quot;райское&quot; село для кошек
Показали "райское" село для кошек
Родился котенок с двумя мордами - впечатляющие фото и видео
Родился котенок с двумя мордами - впечатляющие фото и видео
Видео
Все видео
После отказа ЦИК Навальный призвал к бойкоту и протестам
После отказа ЦИК Навальный призвал к бойкоту и протестам
В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие
В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый испытательный полет
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый испытательный полет
Испанцы спели колядку на украинском
Испанцы спели колядку на украинском
Более 200 человек погибли в пожаре и шторме на Филиппинах
Более 200 человек погибли в пожаре и шторме на Филиппинах
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 252
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1638
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6507
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
24 декабря 2017
Просмотров: 1782
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
понедельник, 25 декабря 2017 13:49

Финансирование Кремлем выборов в США: расследование вышло на кипрский банк

  Комментировать
Финансирование Кремлем выборов в США: расследование вышло на кипрский банк
Нашли канал передачи средств Кремля для финансирования выборов в США. Фото: report.az

В рамках дела экс-советника президента Дональда Трампа Пола Манафорта, ФБР расследует возможное отмывание денег соратниками российского президента Владимира Путина через киприотский банк FBME.

Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на собственные источники.

"ФБР обратилось к правительству Кипра с просьбой оказать финансовую информацию о ликвидирован банк FBME, который использовался близкими к президенту РФ Путина русскими и был обвинен правительством США в отмывании денег. Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования предполагаемого заговора между президентской кампанией Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп потребовал прекратить расследование вмешательства России в выборы

Кроме того, отмечается, что запрос связан с проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего управляющего кампанией Трампа, которому было предъявлено обвинение в октябре

"FBME отрицает обвинения в том, что он является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности", - отмечается.

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта оставили под домашним арестом. Решение в силе оставила федеральный судья США в понедельник, 11 декабря. Следующие слушания назначены на 16 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Финансирование Кремлем выборов в США: расследование вышло на кипрский банк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

СССР ввел свои первые войска в Афганистан

Сыграли первый хоккейный матч

"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра

Впервые Рождество 25 декабря отметили в Риме

Самое читаемое
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
Гигантские собаки, которые вдвое больше своих хозяев
11
 Просмотров: 40864
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
Визажист показала впечатляющую силу магии макияжа
22
 Просмотров: 40587
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 25958
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 21315
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
12
 Просмотров: 16815
Мир
После отказа ЦИК Навальный призвал к бойкоту и протестам
После отказа ЦИК Навальный призвал к бойкоту и протестам
 2 Просмотров: 2187
На Эрдогана набросился человек: курьезное видео
На Эрдогана набросился человек: курьезное видео Просмотров: 378
Папа Римский попросил мира для Украины
Папа Римский попросил мира для Украины Просмотров: 54
В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие
В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие
 Просмотров: 729
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
4
 3 Просмотров: 2574
Больше всего комментируют
63
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
15
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
7
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
6
Розыскной циркуляр РФ по Яценюку необоснованный - Интерпол
4
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
Голосов: 829
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть