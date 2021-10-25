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понедельник, 25 октября 2021 10:02

Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
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В Турции украинка упала в море с парашютом. Инцидент произошел 24 октября во время выступления на 21-м Международном фестивале воздушных игр Олюдениз. Проходит он в провинции Мугла.

Турецкие СМИ сообщили о нескольких инцидентах на фестивале, пишет Haberler.

Фото: Haberler

Украинка прыгала с парашютом с высоты 1,7 м с горы Бабадаг. Прыжок был одиночным. Вдруг ее парашют упал в море. О причинах падения не сообщают. Женщину оперативно достали из воды и отвезли в больницу. В каком она состоянии - неизвестно.

Вскоре появилось видео другого инцидента, произошедшего в тот же день. Двое турецких парашютистов столкнулись в небе с парапланом. Пострадали три человека, которые также упали в море. Один из них в тяжелом состоянии.

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В Калифорнии 80-летняя пенсионерка Лаверн 10 лет мечтала прыгнуть с парашютом. Когда женщина уже была в воздухе с инструктором - оказалось, что парашют плохо закреплен на ее теле. Женщина едва не выскользнула из собственной одежды вместе с ремнями безопасности и чуть не упала с многометровой высоты.

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Дата
25
октября

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