В России разбился самолет с парашютистами, 19 погибших

В городе Мензелинск, что в Татарстане разбился самолет. Фото: t.me/mchs_official

В городе Мензелинск, Россия разбился двухмоторный самолет L-410 с парашютистами.

На борту находились 23 человека, в том числе три члена экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

В результате авиатрагедии погибли 19 человек. Три человека пострадали. К месту падения направили вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Причиной аварии называют отказ техники - пилот якобы пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю оказался очень сильным. Самолет разломился пополам и загорелся, огонь потушили.

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Самолет принадлежал местному аэроклуба. При падении разрушился фюзеляж.

Местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям факт падения самолета подтвердило.

3 октября на окраине Милана небольшой частный самолет врезался в двухэтажное здание. Судно вылетело из аэропорта Милана и следовало на остров Сардиния. На борту находились двое пилотов, пятеро взрослых и ребенок. Погибли все. Среди пассажиров самолета были граждане Франции и Германии. Продолжается процесс идентификации погибших.