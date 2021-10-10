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воскресенье, 10 октября 2021 11:45

В России разбился самолет с парашютистами, 19 погибших

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В России разбился самолет с парашютистами, 19 погибших
В городе Мензелинск, что в Татарстане разбился самолет. Фото: t.me/mchs_official

В городе Мензелинск, Россия разбился двухмоторный самолет L-410 с парашютистами.

На борту находились 23 человека, в том числе три члена экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

В результате авиатрагедии погибли 19 человек. Три человека пострадали. К месту падения направили вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Причиной аварии называют отказ техники - пилот якобы пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю оказался очень сильным. Самолет разломился пополам и загорелся, огонь потушили.

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Самолет принадлежал местному аэроклуба. При падении разрушился фюзеляж.

Местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям факт падения самолета подтвердило.

3 октября на окраине Милана небольшой частный самолет врезался в двухэтажное здание. Судно вылетело из аэропорта Милана и следовало на остров Сардиния. На борту находились двое пилотов, пятеро взрослых и ребенок. Погибли все. Среди пассажиров самолета были граждане Франции и Германии. Продолжается процесс идентификации погибших.

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Дата
10
октября

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