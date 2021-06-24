Фермеры сжигают урожай из-за нашествия мышей

Фермер Грег Янгхасбэнд сжигает около 130 тюков сена, уничтоженных мышами, Австралия, 26 мая 2021 года / Мэтью Эбботт

В Австралии фермеры сжигают урожай, чтобы остановить нашествие мышей.

63-летний фермер Колин Тинк занимается сельским хозяйством всю жизнь и никогда не сталкивался с таким нашествием мышей, которое опустошает сейчас зерновые регионы в Австралии. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей

Сначала в стране долго была засуха. Когда в прошлом году, наконец, пошли дожди, Тинк подумал, что все налаживается. Дождь привел к рекордным урожаям в весенние и летние месяцы - с сентября по март в Южном полушарии весна и лето. Силосы были переполнены зерном, а сараи сеном. Тинк вырастил достаточно сена, чтобы кормить скот два года. Потом появились мыши. Их десятки или сотни тысяч.

Паразиты зарываются в сено и зерно. То, что они не едят, портится, поскольку их моча стекает через тюки. Он вынужден был сжечь часть испорченного урожая.

Также недавно Тинк соорудил гигантскую мышеловку из транспортного контейнера. Он заманивает мышей в него, рассыпая зерно по полу, и они не могут выбраться. Затем Тинк или его 5-летний внук Джок сметают мышей метлой в большую лужу с водой, расположенную у открытого конца контейнера. Грызуны бросаются в воду с жидкостью для мытья посуды и быстро тонут. В первый вечер поймали 7 тыс. мышей. На следующую ночь 3 тыс. Теперь в среднем около 1 тыс. за ночь.

Каждые 10 лет Австралия страдает от нашествия мышей. Некоторые пожилые фермеры вспоминают 1970-е, когда казалось, что земля движется, она была так густо забита мышами. Одним из факторов этого является изменение методов ведения сельского хозяйства. Чтобы поддерживать влажность в засушливой почве, фермеры сажают новые культуры прямо на старые стебли, оставленные в земле. Это означает, что у мышей больше еды.

Правительство выделило 5 тыс. литров смертельной приманки - бромадиолона. Ученые опасаются, что яд может убить также другие виды живности: орлов, сов, змей и крупных ящериц, которые питаются мышами.

Мыши также переносят вирусы, потенциально смертельные для человека. Органы здравоохранения заявляют, что количество случаев лептоспироза - похожего на грипп заболевания, которое может привести к менингиту, почечной недостаточности, кровотечениям и респираторным осложнениям, удвоилось в 2021 году по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из-за нехватки ловушек фермерам пришлось придумывать собственные системы для отлова мышей. Они изготавливают импровизированные ловушки из бочек и ведер.

На австралийском острове Тасмания тысячи пловцов отметили голым заплывом самый короткий день в году – 21 июня. В Южном полушарии сейчас зима и температура воды была +3℃. Это традиционный местный заплыв Dark Mofo Nude Solstice Swim. Около 1,5 тыс. взрослых людей воспользовались шансом для массового купания.