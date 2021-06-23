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среда, 23 июня 2021 11:19

Голым заплывом отметили День зимнего солнцестояния

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Голым заплывом отметили День зимнего солнцестояния
Участники идут в воду голыми, только в шапочках для плавания / REX

На австралийском острове Тасмания тысячи пловцов отметили голым заплывом самый короткий день в году – 21 июня. В Южном полушарии сейчас зима и температура воды была +3℃.

Это традиционный местный заплыв в День зимнего солнцестояния Dark Mofo Nude Solstice Swim. Около 1500 взрослых людей воспользовались шансом для массового купания. Об этом пишет Daily Star.

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Под бой барабанов участники сняли зимние куртки прежде чем раздеться догола, за исключением красных шапочек для плавания, и поплыть. Количество участников ограничили до 1500, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

"Мы делаем это впервые. Было здорово увидеть столько людей. Когда входите в воду, просто бежите с криком. Не можете почувствовать, пока не станет слишком поздно. Кожа начинает покалывать и сжиматься. Это потрясающе. Не замечаете уровень холода, просто он бодрит, поднимает настроение и вызывает адреналин. И вам нужно двигаться как можно быстрее", - говорит 31-летний Брэди.

Хотя в Европе 21 июня проводились ритуалы по случаю Дня летнего солнцестояния и самого длинного дня в году, наклон земной оси означает, что это в то же время самый короткий день в году - и по другую сторону планеты.

Дайверы из Иркутска устроили экстремальный заплыв в озере Байкал. Лед на озере еще полностью не растаял.

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23
июня

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