Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео

На озере Байкал, которое превратилось в ледяные иглы, дайверы устроили заплыв. Фото: crimeabereg.ru

Дайверы из Иркутска устроили экстремальный заплыв в озере Байкал. Лед на озере еще полностью не растаял.

"Дайверы искупались под хруст льда на Байкале. Экстремально", - говорится в подписи к видео на Telegram-канале Иркутск №1.

Весной, когда лед начинает таять, он распадается на первичные элементы. В спокойной воде структура льда имеет форму иголок. Поэтому в это время на Байкале можно наблюдать такое удивительное явление - звонкие волны с ледяных игл.

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