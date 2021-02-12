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пятница, 12 февраля 2021 12:26

Фейковая миллионерша родом из России оригинально расплатилась с долгами

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Фейковая миллионерша родом из России оригинально расплатилась с долгами
Обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину выпустили из тюрьмы досрочно. Фото: nypost.com

Уроженку России, которой удалось убедить гламурную тусовку Нью-Йорка в своей принадлежности к семье немецкого нефтяного магната, 12 февраля выпустили из американской тюрьмы.

Покрыть долги за свои мошеннические действия женщина сможет с денег, полученных за передачу прав на экранизацию истории, сообщает "ВВС-Украина".

Уроженка России, а ныне немецкая гражданка Анна Сорокина успешно выдавала себя за немецкую наследницу Анну Делви с состоянием в $60 млн. Родилась в 1991 году в Домодедово, Россия. В 16-летнем возрасте вместе с родителями переехала в Германию, где впоследствии получила гражданство и закончил среднюю школу в городе Эшвайлер.

В 2016-м Сорокина переехала в Нью-Йорк. Под вымышленной фамилией Делви 25-летняя Анна стала завсегдатай дорогих отелей и элитных ресторанов. Таким образом успешно влилась в нью-йоркскую гламурную тусовку, выдавая себя за дочь немецкого нефтяного магната, дипломата или просто богача. На самом деле, по сообщению СМИ, ее отец после переезда в Германию сначала работал водителем грузовика, потом открыл фирму по обслуживанию охлаждающего оборудования.

Почти год Сорокина за чужой счет вела роскошный образ жизни. Посещала элитные рестораны, жила в дорогих отелях и заводила знакомства с влиятельными людьми, в которых нередко занимала деньги. Жертвами мошенницы становились известные люди.

Например, однажды, когда в Марракеше отказались принимать ее дебетовую карту, Сорокина-Делви уговорила свою спутницу, фоторедактора журнала Vanity Fair Рэйчел Уильямс, оплатить поездку, которая обошлась в $62 тыс. Эта сумма превышала годовую зарплату Уильямс. Впоследствии она рассказала, что Сорокина в конце концов вернула ей только $5 тыс. Благодаря связям и махинациям, мошеннице также удавалось получать кредиты в банках. Эти деньги также тратились на роскошную жизнь.

Среди прочего, Сорокину обвинили в попытке получить заем на сумму $ 22 млн. В двух банках - якобы для открытия частного ночного клуба.

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Задержали мошенницу в США в 2017 году. А 2019-го в тюрьму за обвинениями в мошенничестве и воровстве услуг в финансовых учреждениях, фешенебельных гостиницах, а также у частных лиц. Прокуратура инкриминировала ей похищения $ 275 тыс. Наказание отбывала в тюрьме в городе Олбани.

Анну Сорокину освободили досрочно 12 февраля - вскоре после того, как она публично раскаялась в содеянном.

"Я просто хочу сказать, что мне действительно стыдно за то, что я сделала. Я полностью понимаю, что многие страдали, когда я думала, что не делаю ничего плохого", - заявила она.

Теперь женщину может ожидать депортация в Германию. Но сначала придется покрыть убытки, причиненные потерпевшим. Источником уплаты долгов станут $320 тыс., полученные за право на экранизацию ее истории, над которой сейчас работает стриминговий сервис Netflix.

Хотя американское законодательство запрещает осужденным преступникам использовать средства, полученные в результате своих преступлений, включая литературные и другие гонорары, судья Ричард Платкин сделал для Сорокиной исключение - чтобы она смогла выплатить компенсации пострадавшим.

Государственный департамент США обещает $ 1 млн за информацию о Украинский Артема Радченко и Александра Еременко. Их Соединенные Штаты обвиняют в транснациональной киберпреступности. Обвинение против 2 украинском выдвинули после того, как в январе 2020-го Секретная служба США провела расследование. Их обвиняют в махинациях с ценными бумагами, электронными транзакциями.

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