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среда, 22 июля 2020 16:57

США заплатят $1 млн за информацию о 2 украинцах: подробности

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США заплатят $1 млн за информацию о 2 украинцах: подробности
Украинцев в США обвиняют в махинациях с ценными бумагами, электронными транзакциями. Фото: pixabay.com

Государственный департамент США обещает $1 млн за информацию об украинцах Артеме Радченко и Александре Еременко. Их Соединенные Штаты обвиняют в транснациональной киберпреступности.

"Киберпреступники не соблюдаются и не уважают верховенства права ни в одном стране. Мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств для привлечения преступников к ответственности и защите невинных граждан по всему миру", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет "Укринформ".

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Обвинения против 2 украинцев выдвинули после того, как в январе 2020-го Секретная служба США провела расследование. Их обвиняют в махинациях с ценными бумагами, электронными транзакциями. Также в компьютерном мошенничестве. В частности с электронной системы сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам они украли тысячи конфиденциальных файлов. Далее их незаконно продали.

2018-го в США обвинили 2 китайцев в 45 кибератаках на крупные компании и госучреждения страны. Речь идет о кражах данных компаний, работающих в различных сферах промышленности, а также интеллектуальной собственности и конфиденциальных деловых данных. Киберпреступники также взломали базы данных ВМС США и украли личную информацию о более 100 тысяч военнослужащих.

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