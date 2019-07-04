Фейерверк, убивший женщину, купили в России

Фейерверк, который убил женщину купили в России. Фото: mil.by

Салютные установки и фейерверки, которые подорвались в Минске, были куплены в России.

"Салютные установки и сами фейерверки были приобретены в российском ОАО" Пиро-Росс " м. Сергиев-Посад и сейчас проводится расследование по факту их взрывов и гибели человека", - сообщают в Министерстве обороны Беларуси.

"Подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, что применяются в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где проводился салют", - говорят в Министерстве.

В Минобороны Беларуси уверенными, что все меры безопасности были соблюдены. Примерная причина подрывов - некачественные заряды данного калибра (195 мм).

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3 июля в Минске во время салюта ко Дню независимости погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Пострадали 4 человека. 64-летняя женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Остальным госпитализация не понадобилась.