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среда, 10 февраля 2021 12:01

Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
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Фото Майка Холла нарушали политику Facebook.
Фото: MIKE HALL / NORTHWALL GALLERY
Фото Майка Холла нарушали политику Facebook.
Фото Майка Холла нарушали политику Facebook.

Британский фотограф Майк Холл хотел прорекламировать свои работы в Facebook, но соцсеть решила, что его снимки слишком откровенные и сексуальные.

Владелец цифровой галереи рассказал свою историю пользованием таргетом изданию BBC.

По словам фотографа, среди его 400 работ были пейзажи, дикая природа, фотографии зданий. Ни одного снимка с обнаженным телом на его странице не было.

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Facebook заблокировал ряд фотографий. В частности, неоновую вывеску со словом "Дискотека", которая якобы рекламировала алкоголь; рябь на пруду, которая "рекламировала товары для взрослых"; "сексуально откровенное" фото высотного офисного здания; фото фейерверка удалили за "рекламу оружия"; фото сборной Англии по крикету заблокировали за "излишнюю откровенность".

Позже его страницу заблокировали полностью из-за фото коров, которые Facebook посчитал "снимками сексуального характера".

Служба поддержки соцсети оставляла его запросы без ответа.

Самая сексуальная журналистка Литвы Виктория Малисаускайте заработала огромную популярность и хорошие доходы благодаря эффектной внешности.

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