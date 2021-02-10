Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров

Британский фотограф Майк Холл хотел прорекламировать свои работы в Facebook, но соцсеть решила, что его снимки слишком откровенные и сексуальные.
Владелец цифровой галереи рассказал свою историю пользованием таргетом изданию BBC.
По словам фотографа, среди его 400 работ были пейзажи, дикая природа, фотографии зданий. Ни одного снимка с обнаженным телом на его странице не было.
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Facebook заблокировал ряд фотографий. В частности, неоновую вывеску со словом "Дискотека", которая якобы рекламировала алкоголь; рябь на пруду, которая "рекламировала товары для взрослых"; "сексуально откровенное" фото высотного офисного здания; фото фейерверка удалили за "рекламу оружия"; фото сборной Англии по крикету заблокировали за "излишнюю откровенность".
Позже его страницу заблокировали полностью из-за фото коров, которые Facebook посчитал "снимками сексуального характера".
Служба поддержки соцсети оставляла его запросы без ответа.
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