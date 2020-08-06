Facebook впервые удалил пост Трампа

Видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед коронавирусом - Facebook. Фото: Reuters

Соцсеть Facebook удалила сообщение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Это произошло впервые в истории. Об этом сообщает The Guardian.

В Facebook заявляют, что публикация президента США содержала видео, в котором он ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед Covid-19". Так, слова президента нарушили правила соцсети по распространению ложной информации о коронавирусной инфекции.

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Стоит отметить, что ранее компания подвергалась резкой критике за неоднократный разрешение президенту США нарушать правила сообщества.

"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед Covid-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредного дезинформации", - отметили в Facebook.

Facebook удалил в четверг серию рекламных публикаций, размещенных в аккаунтах президента США Дональда Трампа. Подобные сообщения удалены из аккаунта его предвыборной кампании и аккаунта вице-президента США Майка Пенса.